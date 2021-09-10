MONATIK випустив кліп у тривимірній комп'ютерній анімації

Артист представив роботу на трек "С.О.В.А".

Український співак та креатор MONATIK, який не так давно отримав почесне звання "Заслужений артист України", потішив фанів музичною новинкою.

Так, виконавець випустив оригінальний кліп на трек "С.О.В.А", який увійшов до третього сольного альбому "LOVE IT ритм". Відео було зняте у тривимірній комп'ютерній анімації.

Своє прочитання зрежисирував 2D і 3D-ілюстратор ELLS WAKE. Усередині відео моделюються прості і складні фігури з відсилання до творчості артиста, є віртуальне освітлення, матеріали і діють закони фізики. Всього в відеороботі було анімовано більше тисячі кадрів.

Сам MONATIK зізнається, що головний ідейний шлях пісні - внутрішня сила людини, яка навчилася бути сильнішою за емоції розчарування в людях. Про це він поділився у своєму Instagram:

"Я став Совою. Ненавмисно, не за власним бажанням. Просто вночі відучили спати думки, які приходять постійно. Їхній особливий потік відбувається, коли стемніє. Вони змушують ходити в пошуках відповідей, самопізнання, пізнання людей в цілому ... І пісні дарують. Згодом розумієш, що найбільше щастя в житті - це люди ... Найбільше розчарування, як не дивно, теж вони ... Можуть підняти, надихнути любов'ю, словами, поглядом ... І в той же час принизити, забити в кут і миттю зіпсувати внутрішній світ. Інтонацією, пліткою, брехнею ... Дарують надію на завтра, потім крадуть нашу молодість забиваючи її в страх, який перетворюється в звичку зробити крок назустріч мрії", - зазначив артист.

Нагадаємо, раніше MONATIK розчулив до сліз приїздом до лікарні до дівчинки, яка подолала онкологію. Артист зробив гарний вчинок.

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