MONATIK выпустил клип в трехмерной компьютерной анимации

Артист представил работу на трек "С.О.В.А".

Украинский певец и креатор MONATIK, который не так давно получил почетное звание "Заслуженный артист Украины", порадовал фанов музыкальной новинкой.

Так, исполнитель выпустил оригинальный клип на трек "С.О.В.А", который вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". Видео было снято в трехмерной компьютерной анимации.

Свое прочтение срежиссировал 2D и 3D-иллюстратор ELLS WAKE. Внутри видео моделируются простые и сложные фигуры с отсылками к творчеству артиста, есть виртуальное освещение, материалы и действуют законы физики. Всего в видеоработе было анимировано более тысячи кадров.

Сам MONATIK признается, что главный идейный путь песни - внутренняя сила человека, который научился быть сильнее эмоций разочарования в людях. Об этом он поделился в своем блоге Instagram:

"Я стал Совой. Ненамеренно, не по собственному желанию. Просто ночью отучили спать мысли, которые приходят постоянно. Их особенный поток происходит, когда стемнеет. Они заставляют скитаться в поисках ответов, самопознания, познания людей в целом… И песни дарят. Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни - это люди... Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они... Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом... И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. Интонацией, сплетней, враньем… Дарят надежду на завтра, потом воруют нашу молодость забивая ее в страх, который превращается в привычку сделать шаг навстречу мечте", — отметил артист.

Напомним, ранее MONATIK растрогал до слез приездом в больницу к девочке, которая преодолела онкологию. Артист сделал хороший поступок.

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