MONATIK вперше привіз синів до США і показав, як вони разом проводять час

Артист разом з родиною зустріне Новий рік у Сполучених Штатах.

Український мультиартист Дмитро Монатік разом з родиною вирушив до США.

Там виконавець сумістить корисне з приємним – попрацює та зустріне Новий рік. Цікаво, що у цю подорож Дмитро разом з дружиною Іриною взяли синів – Данила та Платона. Це вперше, коли хлопчики побували з зірковим батьком у США.

instagram.com/monatik_official

Наразі родина насолоджується відпочинком у Маямі, де й відсвяткує прийдешнє свято. На сторінці в Instagram Монатік поділився яскравими фото з родиною з музею мистецтв під відкритим небом Wynwood Walls.

instagram.com/monatik_official

instagram.com/monatik_official

"Так мріяв малим показати моє улюблене творче місце і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями. Подорож лише починається!" – підписав знімки щасливий батько.

instagram.com/monatik_official

Своєю чергою, дружина Дмитра Ірина також запостила у фотоблогу сімейне фото і підписала його так:

instagram.com/monatik_official

"Які ж ми щасливі, що музика любого Діми привела нас і за океан. І наша спільна мрія збувається – ми привезли наших найкращих друзів з собою. Данилко і Платошик у захваті, адже, тут багато мистецтва".

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