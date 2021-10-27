Ніна Матвієнко розсекретила свою пенсію

Також артистка зізналась, яку найбільшу суму отримувала за концерт.

Українська співачка Ніна Матвієнко розсекретила розмір своєї пенсії.

Виконавиця говорить, що завдяки званню народної артистки України вона має 20% надбавку до своєї пенсії. Загалом Ніна Митрофанівна отримує 15 тис грн.

Також в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в рубриці "зз за 3" зірка розсекретила, яку найбільшу суму вона мала за свій концерт. Загалом, Ніна Митрофанівна отримала 10 тис доларів.

Ніна Матвієнко / instagram.com/tonya_matvienko

Окрім цього, артистка також зізналась, що за свій вік досі не встигла розібратися в коханні, а найбільше їй буває соромно за те, що вона іноді може бути надто емоційною.

До слова, Ніна Митрофанівна відповіла й на питання, що її найбільше дратує у сучасному шоубізнені.

"Найбільше мене дратує у сучасному шоубізнесі – людське оголення. Треба совість мати", - зазначила співачка.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання