Нина Матвиенко рассекретила свою пенсию

Также артистка призналась, какую самую большую сумму получала за концерт.

Украинская певица Нина Матвиенко рассекретила размер своей пенсии.

Исполнительница говорит, что благодаря званию народной артистки Украины у нее есть 20% надбавка к пенсии. В общей сложности, Нина Митрофановна получает 15 тыс грн.

Также в интервью Александре Кучеренко в рубрике "зз за 3" звезда рассекретила, какую самую большую сумму она получала за свой концерт. В общей сложности, Нина Митрофановна заработала 10 тыс долларов.

Нина Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Кроме этого, артистка также призналась, что за свой возраст до сих пор не успела разобраться в любви, а больше всего ей бывает стыдно за то, что она иногда может быть слишком эмоциональной.

К слову, Нина Митрофановна ответила и на вопрос, что ее больше всего раздражает в современном шоу-бизнесе.

"Больше всего меня раздражает в современном шоу-бизнесе – человеческое обнажение. Нужна совесть иметь", — отметила певица.

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