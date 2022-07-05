Олег Скрипка розповів, як його сім'я допомагає військовим

Поки фронтмен гурту "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка активно дає благодійні концерти за кордоном, його сім'я допомагає українським захисникам в тилу.
Як розповів музикант, усі його діти займають волонтерством, а молодший син – взявся за музику.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Як війна почалася, всі діти мої були включені в цей процес, у волонтерство: в'яжуть сітки для військових, мій молодший син написав альбом військових пісень. Єдине, що ми можемо робити - це допомагати одне одному, допомагати країні, допомагати ЗСУ", - поділився Скрипка.
До речі, сам музикант з друзями в Німеччині організував благодійний музичний фестиваль, який отримав назву "Мрія". На заході у Берліні організатори привертали увагу до подій, які нині відбуваються в Україні.
"Без мистецтва, без мрій, без пісні не може бути нашого майбутнього, не може бути українців", - зазначив Скрипка.
А після концерту Олег проведе особисті медитації. Щоправда, для обмеженого кола осіб.
"У мене склалася власна методика, я поєднав медитацію і рокмузику. Назвав це – "вібрація душі". Проводжу медитації активні, динамічні у супроводі Rock Band", - поділився виконавець.
Гроші від берлінської "Мрії" організатори обіцяють направити до фондів, що опікуються постраждалими від війни українськими дітьми.
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