Олег Скрипка розповів, як його сім'я допомагає військовим

Олег Скрипка розповів, як його сім'я допомагає військовим

Поки фронтмен гурту "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка активно дає благодійні концерти за кордоном, його сім'я допомагає українським захисникам в тилу.

Як розповів музикант, усі його діти займають волонтерством, а молодший син – взявся за музику.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Як війна почалася, всі діти мої були включені в цей процес, у волонтерство: в'яжуть сітки для військових, мій молодший син написав альбом військових пісень. Єдине, що ми можемо робити - це допомагати одне одному, допомагати країні, допомагати ЗСУ", - поділився Скрипка.

До речі, сам музикант з друзями в Німеччині організував благодійний музичний фестиваль, який отримав назву "Мрія". На заході у Берліні організатори привертали увагу до подій, які нині відбуваються в Україні.

Олег Скрипка влаштував музичний фестиваль у Німеччині

"Без мистецтва, без мрій, без пісні не може бути нашого майбутнього, не може бути українців", - зазначив Скрипка.

А після концерту Олег проведе особисті медитації. Щоправда, для обмеженого кола осіб.

"У мене склалася власна методика, я поєднав медитацію і рокмузику. Назвав це – "вібрація душі". Проводжу медитації активні, динамічні у супроводі Rock Band", - поділився виконавець.

Гроші від берлінської "Мрії" організатори обіцяють направити до фондів, що опікуються постраждалими від війни українськими дітьми.

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