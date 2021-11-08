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Олена Мозгова показала себе та маму 24 роки тому

Олена Мозгова показала себе та маму 24 роки тому

Олена Мозгова показала себе та маму 24 роки тому

facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка поділилася архівними фото.

Українська продюсерка Олена Мозгова нещодавно святкувала день народження своєї мами.

З цієї нагоди знаменитість вирішила показати прихильникам архівні фото з рідною людиною. У своєму Facebook вона розмістила світлину, де позувала ще маленька поруч із Віолеттою, яка тримала на руках песика.

Олена Мозгова з мамою / © facebook.com/olenamozgova1
Олена Мозгова з мамою / facebook.com/olenamozgova1

Також Олена відшукала знімок, зроблений 24 роки тому. У кадрі вона позує в обіймах мами не макіяжу. 

23-річна Олена Мозгова з мамою / © facebook.com/olenamozgova1
23-річна Олена Мозгова з мамою / facebook.com/olenamozgova1

"Ось знайшла ще одну нашу спільну з нею круту фоточку. 1997 рік написано. Ма, яка ж ти в мене гарна!!! Найгарніша у світі!!!" – написала продюсерка.

У коментарях фоловери залишили компліменти.

  • Ви чарівні
  • Дуже гарні
  • Яблучко біля яблуньки...
  • Мама гарна, а ви не змінилися

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