Елена Мозговая показала себя и маму 24 года назад

Продюсер поделилась архивными фото.

Украинская продюсер Елена Мозговая недавно праздновала день рождения своей мамы.

По этому случаю знаменитость решила показать поклонникам архивные фото с родным человеком. В своем Facebook она разместила фотографию, где позировала еще маленькая рядом с Виолеттой, которая держала на руках собачку.

Елена Мозговая с мамой / facebook.com/olenamozgova

Также Елена отыскала снимок, сделанный 24 года назад. В кадре она позирует в объятиях мамы без макияжа.

23-летняя Елена Мозговая с мамой / facebook.com/olenamozgova

"Вот нашла еще одну нашу общую с ней крутую фоточку. 1997 год написано. Ма, какая же ты у меня красивая!!! Самая красивая в мире!!!" – написала продюсер.

В комментариях фолловеры оставили комплименты.

Вы очаровательны

Очень красивые

Яблочко от яблоньки...

Мама красивая, а вы не изменились

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