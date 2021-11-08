Елена Мозговая показала себя и маму 24 года назад

Продюсер поделилась архивными фото.
Украинская продюсер Елена Мозговая недавно праздновала день рождения своей мамы.
По этому случаю знаменитость решила показать поклонникам архивные фото с родным человеком. В своем Facebook она разместила фотографию, где позировала еще маленькая рядом с Виолеттой, которая держала на руках собачку.
Также Елена отыскала снимок, сделанный 24 года назад. В кадре она позирует в объятиях мамы без макияжа.
"Вот нашла еще одну нашу общую с ней крутую фоточку. 1997 год написано. Ма, какая же ты у меня красивая!!! Самая красивая в мире!!!" – написала продюсер.
В комментариях фолловеры оставили комплименты.
- Вы очаровательны
- Очень красивые
- Яблочко от яблоньки...
- Мама красивая, а вы не изменились
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