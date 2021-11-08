Джамала без макіяжу показала свою природню красу

Артистка влаштувала імпровізований фотосет.

Співачка Джамала зачарувала прихильників своєю природньою красою.

Зірка поділилася зі своїми прихильниками новими знімками. На фото артистка позувала зі своїм домашнім улюбленцем – песиком.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"На той випадок, якщо ви раптом забули, що у мене є ще й собака", - підписала фото виконавиця.

Цікаво те, що на знімках зірка показала обличчя без макіяжу. Так, знаменитість має неперевершений вигляд без косметики. Також для фото артистка одягла домашній лук: червоний светр та блакитні джинси.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

До слова, шанувальники зауважили, що вони з песиком дуже милі та гарні.

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