В Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19

Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров’я, літніх людей та людей із вразливих груп.

Радник міністра охорони здоров’я Італії Вальтер Річарді заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

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"Четверта хвиля епідемії вже почалася, але ми можемо впоратися з нею. Від нас залежить зробити так, аби ця хвиля не мала такі трагічні наслідки, як в інших країнах. Якщо ми продовжимо захищати себе, якщо ми будемо вакцинуватися третьою дозою та адекватно проходити тестування й відстежувати захворюваність у навчальних закладах, то ця хвиля буде незначною та не матиме таких наслідків, як в інших країнах", - зазначив Річарді.

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