В Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19

Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров’я, літніх людей та людей із вразливих груп.
Радник міністра охорони здоров’я Італії Вальтер Річарді заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Четверта хвиля епідемії вже почалася, але ми можемо впоратися з нею. Від нас залежить зробити так, аби ця хвиля не мала такі трагічні наслідки, як в інших країнах. Якщо ми продовжимо захищати себе, якщо ми будемо вакцинуватися третьою дозою та адекватно проходити тестування й відстежувати захворюваність у навчальних закладах, то ця хвиля буде незначною та не матиме таких наслідків, як в інших країнах", - зазначив Річарді.
Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров’я, літніх людей та людей із вразливих груп. Утім, за словами міністра Сперанца, уряд планує щепити третьою дозою також людей з інших вікових груп.
Нагадаємо:
- Італія першою в Європі запровадила обов'язкові "зелені перепустки" для усіх без винятку працівників. У документі має бути інформація про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, або ж посвідка, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме ковід-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа, або ж підробити його, чекатимуть штрафи.
- Станом на 8 листопада 2021 року в Італії від початку пандемії зафіксували понад 4,8 млн випадків COVID-19, з них – 132,3 тис. летальних, одужало понад 4,5 млн хворих.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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