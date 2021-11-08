Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19

Associated Press

В Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп.

Советник министра здравоохранения Италии Вальтер Ричарди заявил, что в стране началась четвертая волна коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Четвертая волна эпидемии уже началась, но мы можем справиться с ней. От нас зависит сделать так, чтобы эта волна не имела таких трагических последствий, как в других странах. Если мы продолжим защищать себя, если мы будем вакцинироваться третьей дозой и адекватно проходить тестирование и отслеживать заболеваемость в учебных заведениях, эта волна будет незначительной и не будет иметь таких последствий, как в других странах", — отметил Ричарди.

В Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп. Впрочем, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастов.

Напомним:

  • Италия первой в Европе ввела обязательные "зеленые пропуска" для всех без исключения работников. В документе должна быть информация о вакцинации, негативном тесте на коронавирус, или же свидетельство, что человек уже переболел. Всех, кто не будет иметь ковид-сертификат, отстранят от работы. А на тех, кто осмелится прийти на работу без документа, или же подделать его ждать штрафы.
  • По состоянию на 8 ноября 2021 года в Италии с начала пандемии зафиксировали более 4,8 млн случаев COVID-19, из них – 132,3 тыс. летальных, выздоровело более 4,5 млн больных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: подтвердили 13 тысяч новых случаев COVID в сутки

Коронавирус в Украине: подтвердили 13 тысяч новых случаев COVID в сутки

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация