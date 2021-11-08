В Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп.

Советник министра здравоохранения Италии Вальтер Ричарди заявил, что в стране началась четвертая волна коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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"Четвертая волна эпидемии уже началась, но мы можем справиться с ней. От нас зависит сделать так, чтобы эта волна не имела таких трагических последствий, как в других странах. Если мы продолжим защищать себя, если мы будем вакцинироваться третьей дозой и адекватно проходить тестирование и отслеживать заболеваемость в учебных заведениях, эта волна будет незначительной и не будет иметь таких последствий, как в других странах", — отметил Ричарди.

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