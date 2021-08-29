Обедал без COVID-паспорта: в Италии оштрафовали посетителя кафе

Штраф получил и владелец заведения.

В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину, что обедал в пиццерии без "зеленого пропуска" — COVID-паспорта.

Об этом сообщил издание il Messaggero.

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С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии обязательный для посещения ресторанов и баров внутри помещений. Этот документ может содержать информацию о вакцинации от COVID хотя бы одной дозой, отрицательном ПЦР-тестировании или информацию о выздоровлении.

Наличие пропуска в Италии проверяют как в заведениях, так и специальные контроллеры. Мужчины без COVID-паспорта обнаружили контролеры. Его оштрафовали на 400 евро. Кроме того, на тысячу евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.

Как сообщалось, в Италии протестовали против введения "ковид сертификатов" для посещения ряда общественных учреждений, включая рестораны. Среди митингирующих, которые называют этот документ "сертификатом рабства", были противники вакцинации, а также представители ультраправых сил.

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