Обедал без COVID-паспорта: в Италии оштрафовали посетителя кафе

Штраф получил и владелец заведения.
В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину, что обедал в пиццерии без "зеленого пропуска" — COVID-паспорта.
Об этом сообщил издание il Messaggero.
С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии обязательный для посещения ресторанов и баров внутри помещений. Этот документ может содержать информацию о вакцинации от COVID хотя бы одной дозой, отрицательном ПЦР-тестировании или информацию о выздоровлении.
Наличие пропуска в Италии проверяют как в заведениях, так и специальные контроллеры. Мужчины без COVID-паспорта обнаружили контролеры. Его оштрафовали на 400 евро. Кроме того, на тысячу евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.
Как сообщалось, в Италии протестовали против введения "ковид сертификатов" для посещения ряда общественных учреждений, включая рестораны. Среди митингирующих, которые называют этот документ "сертификатом рабства", были противники вакцинации, а также представители ультраправых сил.