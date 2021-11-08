Грузія вводить "зелені" COVID-паспорти для громадян та туристів: що це означає

Ця вимога поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років.
Грузія вводить систему "зелених перепусток" для відвідування громадських місць. Від 1 грудня громадяни країни та туристи будуть зобов'язані показати так званий "зелений паспорт", аби потрапити до ТРЦ, кафе, ресторанів тощо.
Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі за підсумками засідання міжвідомчої координаційної ради.
За його словами, "зелений" статус отримають:
- повністю вакциновані громадяни;
- перехворілі на коронавірус;
- які здали ПЛР-тест (за останні 72 години) або експрес-тест на антиген (за останні 24 години).
"Від 1 грудня громадяни матимуть змогу відвідувати заклади харчування, розважальні центри, об'єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо, коли пред'являть "зелений паспорт", – сказав Гарібашвілі.
Така вимога поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років. "Ця вимога поширюватиметься лише на гостей об'єктів, а не на людей, які там працюють" , – пояснив Гарібашвілі.
Повний список об'єктів буде опубліковано додатково.
Нагадаємо, від сьогодні, 8 листопада, США відкривають кордони для іноземних туристів після майже двох років заборони.
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