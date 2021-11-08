Грузія вводить "зелені" COVID-паспорти для громадян та туристів: що це означає

Грузія вводить "зелені" COVID-паспорти для громадян та туристів: що це означає

Ця вимога поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років.

Грузія вводить систему "зелених перепусток" для відвідування громадських місць. Від 1 грудня громадяни країни та туристи будуть зобов'язані показати так званий "зелений паспорт", аби потрапити до ТРЦ, кафе, ресторанів тощо.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі за підсумками засідання міжвідомчої координаційної ради.

За його слова ми, "зелений" статус отримають:

повністю вакциновані громадяни;

перехворілі на коронавірус;

які здали ПЛР-тест (за останні 72 години) або експрес-тест на антиген (за останні 24 години).

"Від 1 грудня громадяни матимуть змогу відвідувати заклади харчування, розважальні центри, об'єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо, коли пред'являть "зелений паспорт" , – сказав Гарібашвілі.

Така вимога поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років. " Ця вимога поширюватиметься лише на гостей об'єктів, а не на людей, які там працюють" , – пояснив Гарібашвілі.

Повний список об'єктів буде опубліковано додатково.

Нагадаємо, від сьогодні, 8 листопада, США відкривають кордони для іноземних туристів після майже двох років заборони.

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