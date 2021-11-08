Українка стала директоркою престижної школи у Великій Британії

Катерина Ло прибула до Великої Британії з України, зовсім не знаючи англійської мови, але побудувала успішну кар'єру.

Новою директоркою престижної школи для дівчаток Camden School for Girls у Лондоні стала українка Катерина Ло.

Про це інформує My London.

39-річна Катерина Ло українка стала наймолодшою жінкою-директоркою середньої школи в Камдені. У виданні розповіли, що Катерина приїхала до Великої Британії з України у віці 9 років, у 1991 році — за місяць до розпаду Радянського Союзу. Тоді вона зовсім не знала англійської мови.

Жінка згадує, що після переїзду одразу помітила різницю в системі освіти Британії і СРСР.

"Я пішла до школи у шість років. Було мало простору для обговорення чи творчості, я відчувала себе некомфортно. А коли я приїхала до Британії, це було наче звільнення", — ділиться спогадами директорка.

Катерина закінчила школу і продовжила навчання в Оксфордському університеті. Після короткого переїзду до Японії, щоб викладати англійську мову, вона повернулася до Великої Британії.

Українка заявила, що на своїй новій посаді хоче забезпечити високий рівень освіти для всіх студентів, незалежно від їхнього походження.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пообіцяв українцям у США реалізувати ідею подвійного громадянства.

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