Украинка стала директором престижной школы в Великобритании

Екатерина Ло прибыла в Великобританию из Украины, не зная английского языка, но построила успешную карьеру.

Новым директором престижной школы для девочек Camden School for Girls в Лондоне стала украинка Екатерина Ло.

Об этом информирует My London.

39-летняя Екатерина Ло украинка стала самой молодой женщиной-директором средней школы в Камдене. В издании рассказали, что Екатерина приехала в Великобританию из Украины в возрасте 9 лет, в 1991 году — за месяц до распада Советского Союза. Тогда она совсем не знала английский язык.

Женщина вспоминает, что после переезда сразу увидела разницу в системе образования Британии и СССР.

"Я пошла в школу в шесть лет. Было мало простора для обсуждения или творчества, я чувствовала себя некомфортно. А когда я приехала в Британию, это было как осбождение", — делится воспоминаниями директор.

Екатерина окончила школу и продолжила обучение в Оксфордском университете. После короткого переезда в Японию, чтобы преподавать английский, он вернулся в Великобританию.

Украинка заявила, что на своей новой должности хочет обеспечить высокий уровень образования для всех студентов, независимо от их происхождения.

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал украинцам в США реализовать идею двойного гражданства.

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