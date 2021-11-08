Ольга Горбачова сплатила за тести на коронавірус для глядачів та придбала квитки на потяг

Співачка завершила співочу кар'єру прощальними концертами.

Українська співачка та менторка Ольга Горбачова відіграла свої прощальні концерти.

Останній свій виступ як співачки Ольги Горбачової артистка провела у Києві. Попри те, що концерт був на межі зриву, виконавиця попіклувалася про те, щоб її фани змогли на нього потрапити і могли безкоштовно здати тест.

instagram.com/gorbachovaolga

А тим шанувальникам, які їхали з інших міст, де раніше концерти Горбачової скасували через карантин, зірка придбала квитки на потяг.

"Проєкт Ольга Горбачова був масштабним, тому і прощання – це для мене і свято, і подяка одночасно. Якщо Леді Гага змогла не лише повернути гроші за квитки, а й сплатити шанувальникам з інших міст квитки на літак, коли її тур скасували, то чому мої глядачі повинні страждати фінансово через нові норми обмежень? Я усунула всі перешкоди, щоб наша зустріч відбулася!" – пояснила співачка.

instagram.com/gorbachovaolga

Окрім того, Горбачова оголосила, що тепер у неї нове ім'я – відтепер вона виступатиме під новим псевдонімом NIKA NIKITINA. Ольга пояснила, що відмовляється від популярного імені та всього минулого багажу, "щоб знову почуватися молодою та легкою". Як зізналася артистка, вона бере творчу паузу, аби накопичити енергію для нового проєкту для жінок 40+. Та що саме це буде – поки інтрига навіть для самої Горбачової.

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