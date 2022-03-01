Показ фільмів у країні-агресорці вже припинили Sony, Warner Bros. та Walt Disney.

Компанія Paramount зупиняє показ фільмів у Росії.

Таке рішення керівництво компанії прийняло через те, що РФ напала на Україну.

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"Оскільки ми є свідками трагедії, що трапилась в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, у тому числі "Загублене місто" та "Їжака Соніка-2". Ми підтримуємо всіх, хто постраждав від гуманітарної кризи в Україні, Росії та наших міжнародних ринках, і продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації", — йдеться у заяві кінокомпанії.

До слова, це вже не перша корпорація індустрії розваг йде з російського ринку на знак підтримки України. Раніше від показу фільмів у країні-агресорці відмовилися Sony, Warner Bros. та Walt Disney.

А Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних телеканалів, які його зобов'язували транслювати, аби стрімінговий сервіс був доступний у РФ.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: