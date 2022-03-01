Показ фильмов в стране-агрессоре уже приостановили Sony, Warner Bros. и Walt Disney.

Компания Paramount останавливает показ фильмов в России.

Такое решение руководство компании приняло из-за того, что РФ напала на Украину.

Также читайте В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники – Арестович

"Поскольку мы являемся свидетелями трагедии, которая случилась в Украине, мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России, в том числе "Затерянный город" и "Соника-2". Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и наших международных рынках, и будем продолжать следить за развитием ситуации", — говорится в заявлении кинокомпании.

К слову, это уже не первая корпорация индустрии развлечений уходит с российского рынка в знак поддержки Украины. Ранее от показа фильмов в стране-агрессоре отказались Sony, Warner Bros. и Walt Disney.

А Netflix же отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, которые его обязывали транслировать, чтобы стриминговый сервис был доступен в РФ.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: