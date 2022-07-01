Подкопаєва про мовчання своєї куми Лорак щодо війни в Україні: "Мене це вбило"

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва прокоментувала мовчання щодо війни в Україні своєї куми, співачки Ані Лорак.

Артистка, яка, як відомо, родом з Чернівецької області, живе в РФ та не коментує кривавих дій Путіна.

Зі свого боку, Лілія, для якої Лорак була найліпшою подругою, зізналася, що навіть не намагалася зв'язатися з кумою.

Як розповіла спортсменка в інтерв'ю Славі Дьоміну, своїм мовчанням Ані вже висловила свою позицію.

"Я нічого їй не писала. Мені здається, що мовчання буває дуже чутним або гучним. Ані Лорак, ані її представник не зробив жодної заяви. Тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що вона хотіла зробити. На жаль. Я все чекала, тому що кожен голос має значення. Кожен голос із такою кількістю фоловерів та прихильників - це такий щит, який треба було виставити. Тому що кожного дня вмирають діти, і ми як мами не можемо цього дозволити", - розповіла Лілія.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитість додала, що багато хто з українців, які опинилися в 2014-му році в Росії, не висловили жодних думок. Якщо раніше Подкопаєва намагалася це виправдати, то зараз жодних виправдань для мовчання у зірки немає.

Лілія додала, що історія з Лорак – для неї болюча тема.

"Багато років дружби. Це моя краща подруга, це людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку, і я, чесно кажучи, чекала, чекала до останнього, але коли минуло три місяці, і була повна тиша, то мене це вбило. Мене особисто це вбило", – зізналася зірка.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, Лорак аж на шостий день кровопролиття на українській землі, вбивств росіянами дітей, вирішила таки залишити допис у Instagram. Артистка згадала, що вона українка і закликала зупинити війну. Втім, про те, хто ж затіяв жорстокі вбивства (президент РФ), не було жодного слова. Та після запровадження у РФ закону про поширення фейків, Ані Лорак не промовила ані слова про війну.

А днями Лорак потусила на вечірці з дружиною Пєскова і путіністкою Валерією. Співачка розважалася на святкуванні дня народження сина Філіпа Кіркорова.

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