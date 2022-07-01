ЄС скасував мито і ПДВ на імпорт гуманітарної допомоги для українців

ЄС скасував мито і ПДВ на імпорт гуманітарної допомоги для українців

Єврокомісія дозволила державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн харчів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого обладнання, призначеного для допомоги постраждалим від війни українцям.

Цей захід був затверджений на запит держав-членів ЄС. Він застосовуватиметься заднім числом – від 24 лютого – і діятиме до 31 грудня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, що їх ввозять:

державні організації (держоргани та органи публічного права, включно з лікарнями, урядовими організаціями, регіональними урядами, комуниами/містами тощо);

благодійні чи філантропічні організації, затверджені компетентними органами держав-членів.

"Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, полегшивши доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", – сказав комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Нагадаємо, напередодні Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз". Він передбачає, зокрема, визнання українських водійських посвідчень, а також спрощену процедуру перетину кордону.

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