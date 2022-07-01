Шон Пенн зустрівся із Колею Сєргою – фото

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – зустрівся із голлівудським актором Шоном Пенном.

Американський режисер, ймовірно, приїхав на Одещину, де служить виконавець.

Знаменитість придбав картину з благодійного проєкту Vony Razom – "333". Це виставка, місія якої – зібрати на мобільні госпіталі для реабілітації українських військових.

Шон Пенн і Коля Сєрга / Фото: instagram.com/vony_razom

"Неймовірно, але правда!!! Тепер наша особлива картина в колекції легендарного Шона Пенна", – прокоментували організатори.

Шон Пенн / Фото: instagram.com/vony_razom

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Шон Пенн був у Києві, адже ще 2021 року почав знімати документальний фільм про війну на сході України. Та 28 лютого лауреат премії "Оскар" разом із колегами поїхав за кордон.

Наприкінці березня Шон приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. У Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мером Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.

А нещодавно знаменитість знову приїхав до України, аби продовжити роботу над документалкою. Актор відвідав Бучу та Ірпінь.

Також зірка зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

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