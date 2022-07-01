Проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників російських спецслужб - СБУ

Проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників російських спецслужб - СБУ

Проти України ще до війни працювало понад 7 тисяч співробітників спецслужб Російської Федерації, і цей напрям постійно посилювався, аби дестабілізувати ситуацію.

Так, сфера відповідальності ФСБ полягала у підготовці формування окупаційної влади у Києві та на місцях в Україні після вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що Путін дійсно хотів захопити Київ за умовні три дні. "Для цього збирались використати весь арсенал, всі наявні у них інструменти: від військових до диверсійних груп та агентів впливу. У цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання. Зокрема, сфера відповідальності ФСБ полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці і взаємодії з колаборантами, аби швидко сформувати окупаційну владу на місцях. Власне те, що ми, наприклад, бачимо в тому ж Херсоні", - сказав Дехтяренко.

Він додав, що їхня загальна мета – усіма способами провести легітимізацію окупантів в Україні. І в межах цієї лінії ФСБ, безумовно, працювала зі своєю агентурою в Києві. Особливо активно ми спостерігали це у січні-лютому, перед вторгненням, зауважив речник СБУ.

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Варто зазначити, що в СБУ розкрили імена українських експосадовців, які працюють на ФСБ. Зокрема мова йде про колишніх членів "Партії регіонів", а також про політиків від "ОПЗЖ". Так, зрадниками серед українських експосадовців виявилися колишній міністр оборони Лебедєв, ексголова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв.

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