Помер зірка серіалу "Нюхач-2" Ігор Щербак

Артиста не стало у віці 68 років.

Український актор театру і кіно Ігор Щербак помер.

Артист пішов у засвіти на 69-му році житті. Сумну звістку повідомила трупа "Молодого театру" на офіційній Facebook-сторінці. Причини смерті Ігоря Щербака наразі невідомі. Колеги актора лише висловили свої щирі співчуття й пригадали, якою світлою та натхненною людиною був зірка.

"Відійшов у вічність заслужений артист України Ігор Щербак. Колектив Молодого театру висловлює щирі співчуття родині актора. Ми будемо пам’ятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам'ять!", - йдеться на сторінці театру.

Ігор Щербак / Фото: facebook.com/molodyytheatre

Зазначимо, Ігор Щербак був добре знаний за своїми ролями у серіалах "Нюхач-2", "Центральна лікарня", "Повернення Мухтара-4", "Лист надії" та інших. Водночас кар'єра зірки стрімко розвивалася на сцені театру та у дубляжі. Зокрема, голосом Ігоря Щербака було озвучено персонажів з "Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички", "Залізної людини-3", "Першого месника" та ще декількох кінокартин.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть відомого актора Дар'юша Есламi у віці 24 років. Одну зі своїх найвідоміших ролей український артист виконав у серіалі "Слуга народу".

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