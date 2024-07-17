Помер відомий український актор Дар'юш Есламi у віці 24 років

Смерть артиста підтвердила його мама.
Відомий український актор театру та кіно Дар'юш Есламi помер.
Сумну новину 16 липня повідомили у "Театрі на Подолі" у Facebook, де артист працював. Актор пішов з життя у віці 24 років. Причина смерті наразі невідома, однак у повідомленні театру сказано, що в Есламi зупинилося серце.
"Сьогодні (16 липня – прим. ред.) зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Сумну звістку підтвердила мама актора Глафіра Віталіївна. Вона залишила під фото сина зворушливий коментар, де зізналась, що просто не уявляє свого життя без нього. Також мама актора підтвердила, що в сина проблеми з серцем.
"Не могла надивитись на тебе, не могла надихатися тобою, постійний "дефіцит тебе" відчувала, боялася вголос і привселюдно тобою пишатися, щоб не "злякати", як я була щаслива твоїм успіхам та перемогами...Я пишаюся тобою, моя найбільше любов всього мого життя! Добріше за твоє серце, хоч і таке хворе, я не знаю...Як нам тепер жити без тебе!?" – написала мама актора.
Зазначимо, Дар'юш Есламi – український актор. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Працював у "Театрі на Подолі", де грав у таких виставах, як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні". Також артист встиг знятися в декількох кінопроєктах.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська акторка Шеннен Догерті. Протягом багатьох років зірка серіалів боролася з онкологією.
Читайте також: