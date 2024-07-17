Помер відомий український актор Дар'юш Есламi у віці 24 років

Відомий український актор театру та кіно Дар'юш Есламi помер.

Сумну новину 16 липня повідомили у "Театрі на Подолі" у Facebook, де артист працював. Актор пішов з життя у віці 24 років. Причина смерті наразі невідома, однак у повідомленні театру сказано, що в Есламi зупинилося серце.

"Сьогодні (16 липня – прим. ред.) зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Актор Дар'юш Есламi

Сумну звістку підтвердила мама актора Глафіра Віталіївна. Вона залишила під фото сина зворушливий коментар, де зізналась, що просто не уявляє свого життя без нього. Також мама актора підтвердила, що в сина проблеми з серцем.

"Не могла надивитись на тебе, не могла надихатися тобою, постійний "дефіцит тебе" відчувала, боялася вголос і привселюдно тобою пишатися, щоб не "злякати", як я була щаслива твоїм успіхам та перемогами...Я пишаюся тобою, моя найбільше любов всього мого життя! Добріше за твоє серце, хоч і таке хворе, я не знаю...Як нам тепер жити без тебе!?" – написала мама актора.

Актор Дар'юш Есламi / Фото: instagram.com/dariusheslami

Зазначимо, Дар'юш Есламi – український актор. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Працював у "Театрі на Подолі", де грав у таких виставах, як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні". Також артист встиг знятися в декількох кінопроєктах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська акторка Шеннен Догерті. Протягом багатьох років зірка серіалів боролася з онкологією.

Цитування Monatikа, Відповідь гурту NAHABA, Подробиці заповіту Шеннен Догерті – ЖВЛ представляє

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