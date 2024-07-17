Китай і Росія розпочали військові навчання: що відомо

Агресорка Російська Федерація і Китай розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

Видання пише, що протягом останніх двох років Пекін і Москва зміцнили військові та торговельні зв'язки. До слова, сталося це після запровадження санкцій США щодо обох країн.

КНР і РФ мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань. Також росЗМІ повідомляють про плани провести артилерійські стрілянини у межах спільних навчань.

Російсько-китайські навчання відбуваються після завершення окремого спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану. У ньому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії. Зокрема, два корвети.

Тим часом у Пекіні наголошують, що "спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та галузях".

Відомо, що в понеділок, 15 липня, судна вийшли з військово-морського порту Чжаньцзян у провінції Гуандун на півдні Китаю.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні". Воно триватиме до 19 липня. Розпочалося ж навчання 8 липня.

Китай спрямував військових до Білорусі, а Північна Корея - до Росії!

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