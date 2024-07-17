У Севастополі почали вимикати світло: що трапилось

Повідомляється, що графіки відключення електроенергії призначені для "ліквідації аварійної ситуації в енергосистемі півдня Росії".

В окупованому Севастополі почалися відключення світла та навіть були запроваджені графіки вимкнень електроенергії.

Про це свідчить повідомлення "Севаспопольенерго" 17 липня.

У "Севаспопольенерго" вранці 17 липня опублікували графіки відключення світла на добу за низкою адрес у місті. Щоправда, потім повідомили, що цього дня графіки не застосовуватимуться.

"До уваги споживачів! Опубліковані графіки тимчасового відключення електроенергії призначені для ліквідації аварійної ситуації в енергосистемі півдня Росії. Нині вказівки застосування графіків від оперативно-диспетчерського управління півдня не надходило. Обмежень в електропостачанні у місті Севастополі немає", – йдеться в заяві.

У "Севаспопольенерго" додали, що графіки застосовуватимуться "у разі виникнення аварійної ситуації в енергосистемі півдня Росії за окремою командою диспетчерського центру".

Зауважимо, що протягом кількох днів до цього в Севастополі таки застосовувалися графіки відключення електроенергії.

До слова, голова Держенергонагляду України Руслан Слободян повідомив, що коли температура повітря нормалізується (спаде спека), обсяги запроваджених графіків відключення світла зменшаться.

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