Коли покращиться ситуація в енергетиці: Шмигаль назвав дату та місяць

Ситуація із електроенергією в Україні має покращитися від 20 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується найближчими кількома місяцями.

Новини ТСН онлайн 14:00 26 червня. КАБ на Селидове, доступна сонячна енергетика і рекордний прапор

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