Їм не пощастило, як Трампу: кого із президентів США вбили під час замаху

Також розповідаємо про тих президентів США, які уникнули смерті під час нападів.

Протягом історії Сполучених Штатів чотирьох їхніх президентів було вбито. Інші очільники країни, зокрема, і 45-й президент США, який знову балотується, Дональд Трамп уникли спроб вбивства завдяки героїчним перехожим, старанним охоронцям, несправним пістолетам і вдачі.

Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Хто з президентів США загинув під час нападу

Авраам Лінкольн (16-й президент) — 14 квітня 1865,

Джеймс Гарфілд (20-й) — 19 вересня 1881,

Вільям Мак-Кінлі (25-й) — 14 вересня 1901,

Джон Кеннеді (35-й) — 22 листопада 1963.

Хто з президентів США уникнув смерті під час замаху: найдраматичніші випадки

"Колишній голова США Дональд Трамп отримав "удар у вухо" під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у суботу, 13 липня, після того, як стрілець відкрив вогонь із сусіднього даху. Прессекретар сказав, що після інциденту Трамп почувається "добре". ФБР заявило, що розслідує стрілянину як замах на вбивство", — нагадують у матеріалі.

Спекотної серпневої ночі 1864 року снайпер влучив у капелюх Авраама Лінкольна — 16-го президента США під час кінної прогулянки на Лінкольна на його улюбленому "Старому Ейбі".

Пізніше, через п'ять днів після капітуляції Роберта Е. Лі, Лінкольн все ж був застрелений симпатиком Конфедерації Джоном Вілксом Бутом.

Майже століття потому, у 1960 році, поштовий службовець на пенсії Річард Пол Павлік нашпигував свою машину динамітом і задумав протаранити машину в лімузин Джона Кеннеді в Палм-Біч. Нападник ненавидів католиків і родину Кеннеді. Він відмовився від наміру замаху, коли побачив, що президент перебує в машині із дружиною та маленькими дітьми. Пізніше Павліка заарештоували і відправили у тюрму до 1966 року. Він вийшов через три роки після вбивства Кеннеді Лі Гарві Освальдом в Далласі.

Хто з президентів США уникнув смерті під час замаху / Фото: Associated Press

12 президентів, які уникнули замахів на життя

Ці президенти зазнали серйозних погроз вбивства та зрештою вижили — і це лише найдраматичніші, найбільш розголошені випадки. Безсумнівно, за ці роки Секретна служба перешкодила багатьом іншим.

Ендрю Джексон пережив спробу вбивства в 1835 році. Президента Теодора Рузвельта врятував товстий конспект його промови у нагрудній кишені у 1912 році. Тоді нападник вистрілив йому в груди з револьвера 38-го калібру. Зауважимо, що свою промову Рузвельт все ж завершив із кулею під ребром, де вона і залишилася до смерті президента 1919 року. Герберт Гувер 1928 року ледь не загинув під час відвідування Анд. Аргентинські анархісти намагалися підірвати його поїзд, але нападника схопили до того, як він встиг підкласти бомби під потяг. Франклін Рузвельт пережив стрілянину в Маямі в 1933 році. Гаррі Трумен уникнув двох замахів на життя. Спершу йому поштою надіслали бомби 1947 року. Згодом, 1950-го, націоналісти Оскар Кольясо та Гриселіо Торресола спробували взяти штурмом будинок Блера, де Трумен жив під час ремонту Білого дому. Річард Ніксон пережив напад 1917 року. Тоді нападник націлився на президента, намагаючись викрасти літак, в якому він перебував, та протаранити повітряним судном глави США Білий дім. Джеральд Форд пережив дві спроби вбивства в Каліфорнії у вересні 1975 року. Спершу у зловмисника, який хотів вбити Форда, закінчились патрони. Вдруге - постріл був не точний. Джиммі Картер уникнув смерті 1979 року. Рональд Рейган 1981 року отримав серйозні поранення внаслідок стрілянини Джона Хінклі-молодшого, але лікарі вчасно прооперували Рейгана та він залишився живим. Білл Клінтон пережив кілька замахів, лише 1994 року їх було три. Його підстерігали на пробіжках, таранили його авто, стріляли та закладали вибухівки на дорогах, де він мав їхати. На щастя, всі замахи не увінчались успіхом. Джордж Буш уникнув смерті 2005 року під час виступу із тодішнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Тоді на сцену кинули гранату, але вона не спрацювала. Барак Обама 2008 року уникнув нападу двох американців із упередженням щодо раси. Пол Шлессельман і Деніел Коварт змовилися його вбити, але поліція розкрила детальну змову та заарештувала нападників задовго до того, як мав відбутися замах.

Нагадаємо, кандидат у президенти США і ексглава країни Дональд Трамп був поранений під час виступу перед своїми виборцями у місті Батлер, в штаті Пенсільванія. Нападник відкрив вогонь в результаті чого кандидат у президенти отримав пошкодження вуха.

Також західні ЗСІ вже пишуть, що замах на Трампа посилить його президентську кампанію.

ТСН.ua також зібрав все, що відомо про замах на Трампа, особу нападника, реакцію президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.

Читайте також провідні новини дня: