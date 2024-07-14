Чоловік-мисливець під час сварки розстріляв свою родину: що про це відомо

Загалом, загинуло четверо осіб: чоловік та троє його близьких.

В Німеччині 14 липня сталася стрілянина. Там після сімейної сварки чоловік-мисливець застрелив свою родину.

Про це пише Focus.de.

Як зазначається, трагедія сталася на території німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг. Попередньо, після сімейної сварки чоловік-мисливець розстріляв свою родину з рушниці, після чого застрелив себе. Загалом, загинуло четверо осіб: чоловік та троє його близьких.

Наразі поліцейськими проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина.

Німеччина пропонує новий танк для України

Читайте також: