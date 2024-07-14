РФ одночасно атакує 4 напрямках: ексречник Генштабу про плани ворога

На думку Селезньова, РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Найзапекліші бойові зіткнення на фронті відбуваються на чотирьох напрямках фронту: Покровському, Торецькому, Краматорському, а також на Курахівському.

Про це заявив військовий експерт, ексречник Генштабу (2014–2017) Владислав Селезньов, передає FREEДОМ.

"Противник намагається тиснути скрізь у надії, що десь українська оборона не витримає. І, відповідно, туди, де ми покажемо слабину, Росія спрямує залишки своїх ресурсів, зокрема передислокуючи їх з інших ділянок фронту. Ми такі історії вже бачили. Наприклад, не так давно з Донецького напрямку противник перемістив свої ресурси на територію Бєлгородської області та зараз уже звідти намагається проводити атакувальні дії на півночі Харківської області", – сказав він.

За словами експерта, станом на зараз немає жодної спокійної ділянки на всій протяжності лінії фронту.

На думку Селезньова, РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

"Але для того, аби максимально розпорошити українські стратегічні резерви та ресурси, противник активізує свою діяльність, так само як і на півночі Харківської області, так і на півдні Запорізької області. У надії, що йому вдасться обхитрувати українські Сили оборони та досягти успіхів саме на тих ділянках фронту, які для нього вкрай важливі", – пояснив експерт.

Селезньов звернув увагу, що протягом останніх кількох тижнів росіяни використовують десятки, практично до сотні керованих авіаційних бомб для ударів по позиціях ЗСУ.

"Ми маємо, з одного боку, чітко розуміти, що жодні польові фортифікації укріплень не витримують прямого влучання такого роду ударів. А з іншого боку важливо розуміти, що умови й передумови до паритету на полі бою створить тільки отримання нашими Силами оборони додаткових сил і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", – резюмував експерт.

Раніше аналітик Ендрю Таннер пояснив, чи буде захоплення Торецька цього літа.

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