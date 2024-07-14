Плани Путіна на літо провалилися: чи буде захоплення Торецька

Найбільше на що президент РФ Володимир Путін може розраховувати в літній кампанії – це дійти до Торецька.

Таку думку висловив системоаналітик Ендрю Таннер, який спеціалізується на аналізі стратегії та оборонної політики.

"Війна Путіна перетворилася на серію паралельних кампаній. Поки росіяни намагаються розхитати українську оборону, вони завдають більшої шкоди власній здатності здійснювати ефективні операції. Резерви перекидаються з фронту на фронт, щоб підтримувати зусилля, навіть якщо вони впираються в стіну. Це класична помилка", - вважає експерт.

Наземна стратегія Москви

На землі атаки окупантів переважно зосереджені на широкому Торецькому фронті, який має три активні сектори: Часів Яр, Покровськ та Торецьк-Нью-Йорк.

"Схоже, що Путін був змушений відмовитися від своїх початкових планів щодо кампанії літа 2024 року. Звісно, він не відступає. Натомість його війська переходять до перманентної боротьби скрізь, де вони бачать шанс досягти прогресу, в надії зірвати майбутній контрнаступ України. Торецьк є епіцентром наступу: до операцій росіян на півночі та півдні тепер додаються прямі лобові атаки піхоти на укріплений район. Ця стратегія є розширеною версією того, що переважно спрацювало в Авдіївці, оскільки Україна не мала гаубичних боєприпасів", - додав експерт.

Нагадаємо, росіяни просуваються у напрямку Торецька. Раніше військові експерти казали, що саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю "великого літнього наступу" Кремля.

Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року саме Торецьк – населення якого до війни складало близько 35 тисяч осіб – залишався найбільшим містом біля лінії фронту.

Для України Торецьк важливий, оскільки він дозволяє тримати під вогняним контролем позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і є плацдармом для потенційного наступу на Горлівку.

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