Путіністка Анна Семенович потрапила до "чорного списку" Мінкульту

Палка прихильниця політики Путіна, виконавиця Анна Семенович потрапила до "чорного списку" Мінкульту.

Загалом, путіністку визнали такою, що створює загрозу національній безпеці за поданням СБУ. Відтепер Семенович заборонено в'їжджати на територію України.

Анна Семенович у "чорному списку" Мінкульту / Фото: mkip.gov.ua

На сайті Мінкульту зазначено, що обмеження проти російської виконавиці почали діяти від 26 вересня. Нині у "чорному списку" перебуває 210 осіб, які загрожують національній безпеці України. Утім, по факту таких осіб 209, адже репера Morgenshtern занесли до списку двічі: під справжнім прізвищем та псевдонімом.

Зазначимо, Анна Семенович активно підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна. Знаменитість критикувала українських артистів за їхню антивоєнну позицію.

Путіністка їздила навідувати російських окупантів, які вбивали невинних людей та мародерили. Також знаменитість виходить на мітинги проти санкцій, які запровадили проти Росії, та виступає на цинічних концертах з лозунгом "За мир".

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