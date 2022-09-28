Путинистка Анна Семенович попала в "черный список" Минкульта

Ярая сторонница политики Путина, исполнительница Анна Семенович попала в "черный список" Минкульта.

В общем, путинистку признали такой, которая создает угрозу национальной безопасности по представлению СБУ. Теперь Семенович запрещено въезжать на территорию Украины.

Анна Семенович в "черном списке" Минкульта / Фото: mkip.gov.ua

На сайте Минкульта отмечено, что ограничения против российской исполнительницы начали действовать с 26 сентября. В настоящее время в "черном списке" находится 210 человек, которые угрожает национальной безопасности Украины. Впрочем, по факту таких лиц 209, ведь рэпера Morgenshtern занесли в список дважды: под настоящей фамилией и псевдонимом.

Отметим, Анна Семенович активно поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора Путина. Знаменитость критиковала украинских артистов за их антивоенную позицию.

Путинистка ездила навещать российских оккупантов, которые убивали невинных людей и мародерили. Также знаменитость выходит на митинги против введенных против России санкций и выступает на циничных концертах с лозунгом "За мир".

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