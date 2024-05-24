Рибчинський висловився про Пивоварова і чому місце Винника досі вакантне

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський, який славиться співпрацею з багатьма зірками, висловився про співаків Артема Пивоварова та Олега Винника.

Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поет зізнається, що доволі позитивно оцінює творчість Артема Пивоварова. Втім, Юрій Євгенович додав, що не відносить репертуар молодого виконавця до "основного напряму української естради". І пригадав, що місце Олега Винника, який виїхав за кордон, в українському шоубізі досі ніхто не зайняв.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Я мало його бачив, а те, що бачив, – мені подобається. Ось так увірватися, як Винник, щоб ніхто не знає й раптом раз – і стати номер один за популярністю. Він свого часу став популярним, як Назарій Яремчук, Василь Зінкевич… Зараз немає Винника й місце вакантне. Можна сказати, що Пивоваров займе це місце? У кожного є своя аудиторія, але це не основний напрям української естради. Він може змінювати аранжування і все, але є основний напрям. На берегах можуть валяти дурня, але якщо не йти в руслі цього напрямку, то до моря не дійдеш", - зазначив Юрій Рибчинський.

Артем Пивоваров. Фото: Пресслужба Артема Пивоварова

З словами драматурга, українська пісня згодом набиратиме ще більших обертів.

"Гадаю, рано чи пізно з’являться композитори з таким же талантом, як у Поклада, Івасюка, але вже на новому рівні. І українська пісня переживе ренесанс", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський висловився про російського співака Олександра Малініна, який хотів стати на бік окупантів і воювати проти України.

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