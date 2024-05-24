Визначились півфінальні пари чемпіонату світу-2024 з хокею

У четвер, 23 травня, відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні, який триває у Чехії. За їхніми підсумками визначилися півфіналісти турніру.

У чвертьфінальних поєдинках Канада обіграла Словаччину (6:3), Швейцарія перемогла Німеччину (3:1), Чехія здолала США (1:0), а Швеція в овертаймі подужала Фінляндію (2:1).

В 1/2 фіналу Швеція позмагається з Чехією, а Канада зіграє проти Швейцарії. Обидва півфінали будуть зіграні в суботу, 25 травня. Фінал і матч за третє місце заплановано на неділю, 26 травня.

Чемпіонат світу з хокею-2024: розклад матчів 1/2 фіналу

Субота, 25 травня

15:20. Швеція – Чехія

19:20. Канада – Швейцарія

Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.

Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.

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