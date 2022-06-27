Російська ракета влучила в будинок Лідії Таран в Києві

Росіяни 26 червня завдали удару по багатоповерхівці в Києві, де до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешкала ведуча 1+1 Лідія Таран.

Телеведучої та її донечки, на щастя, там не було, адже вони виїхали за кордон.

Про це Таран розповіла своїй колезі Євгенії Цвєтанської у коментарі під дописом у Facebook.

Як поділилася Лідія, у квартирі вибиті вікна, але, на щастя, пожежа не спалахнула. Таран зізналася, що поки не буде повертатися до України. Адже під час ракетного обстрілу вони з донькою могли б перебувати у квартирі та постраждати.

"Все вибито, але ніби не горить… Але головне, що там не було мене і малої… Мене посилено з ефіру закликають повернутись, бо ж в Києві вже безпечно... Я собі уявила, що дала слабину і приїхала оце, щоб не почуватись зрадницею…", - поділилася Таран.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора, 26 червня, ворог завдав ракетного удару по 9-поверховому будинку та території дитячого садочка в Шевченківському районі. У будинку частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи, у дворі садочка пошкоджена водопровідна магістраль. Унаслідок обстрілу одна людина загинула.

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