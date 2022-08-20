Руслану Писанку проведуть в останню путь у Києві: де та коли відбудеться прощання

У неділю, 21 серпня, у Києві відбудеться прощання з українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

В останню путь Руслану Писанку проведуть у Спасо-Преображенському соборі у Києві, що за адресою вул. Маршала Конєва, 3-а. Прощання почнеться о 9 ранку. Цього ж дня прощатимуться і з мамою Руслани, Діною Василівною.

Сьогодні вранці до студії "Сніданку.Вихідний" прийшов чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков. Він пригадав, як вивозив дружину і тещу з-під обстрілів російських окупантів. Коли почалася війна, родина була у селі на Київщині.

Напередодні повномасштабного вторгнення Руслана Писанка на сцені зламала ногу і пересувалася за допомогою милиць.

"Так сталось, коли ми тікали від війни, моя теща вже була хвора, в неї була четверта стадія раку теж. Руся дуже нервувала. Ми виїжджали, тому що на блокпосту нам сказали, що колона сьогодні повинна йти через наше село. За 10 хвилин зібралися, у машину буквально закидував по-черзі, Руслану потім Діну Василівну, потім цей інвалідний візок, милиці", - пригадав Ігор.

Разом до останньої хвилини: чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков у "Сніданку. Вихідний"

Три дні родина їхала на захід України і в дорозі вирішили, що Руслана поїде за кордон лікуватися:

"Дорогою вирішили, що Руслані треба їхати десь за кордон, тим більше з її ногою, з її слабістю, з її нервами. Сказав: "Руся, треба лікуватися. Їдь, вилікуєшся, тоді повернешся". Тим більше, перед поїздкою, десь днів за п'ять я знімав ще в підвалі ці шви після перелому, то я розумів, що без кваліфікованої допомоги я не зможу далі лікувати її, - пояснив чоловік зірки.

Далі, розповідає Ісаков, у тещі прогресував рак, вони з заходу України вирішили повернутися додому:

"Я її додому не довіз, бо дорогою вона знепритомніла і вже не отямилася і ще днів п'ять, шість вона була вдома і пішла", - розповів Ісаков.

Він звернувся до друзів та шанувальників Руслани Писанки, хто захоче завтра прийти і попрощатися з нею, а також розповів, чому прощання відбудеться саме у Спасо-Преображенському соборі:

"Коротка історія цього храму. Ми там вперше побували разом, коли хрестили нашу похресницю Алісу і дуже їй сподобався цей храм. І навіть щоразу, коли була хімія у Русі, вона казала поїдь і сорокоуст замов в тому храмі. Це улюблений її храм", - сказав Ісаков.

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