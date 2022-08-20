Руслану Писанку проведут в последний путь в Киеве: где и когда состоится прощание

В последний путь Руслану Писанку проведут в Спасо-Преображенском соборе в Киеве по адресу ул. Маршала Конева, 3-а. Прощание начнется в 9 утра. В этот день будут прощаться и с мамой Русланы, Диной Васильевной.

Сегодня утром в студию "Сніданку.Вихідний" пришел муж Русланы Писанки Игорь Исаков. Он вспомнил, как вывозил жену и тещу из-под обстрелов российских оккупантов. Когда началась война, семья была в селе Киевской области.

В преддверии полномасштабного вторжения Руслана Писанка на сцене сломала ногу и передвигалась с помощью костылей.

"Так случилось, когда мы убегали от войны, моя теща уже была больна, у нее была четвертая стадия рака тоже. Руся очень нервничала. Мы уезжали, потому что на блокпосту нам сказали, что колонна сегодня должна идти через наше село. Через 10 минут собрались, в машину буквально забрасывал по очереди, Руслану потом Дину Васильевну, потом эту инвалидную коляску, костыли", — вспомнил Игорь.

Вместе до последней минуты: муж Русланы Писанки Игорь Исаков в "Сниданке. Выходном"

Три дня семья ехала на запад Украины и в пути решили, что Руслана уедет за границу лечиться:

"По дороге решили, что Руслане нужно ехать где-то за границу, тем более с ее ногой, с ее слабостью, с ее нервами. Сказал: "Руся, надо лечиться. Езжай, вылечишься, тогда вернешься". Тем более, перед поездкой, где-то дней через пять я снимал еще в подвале эти швы после перелома, то я понимал, что без квалифицированной помощи я не смогу дальше лечить ее", — объяснил муж звезды.

Далее, рассказывает Исаков, у тещи прогрессировал рак, они с запада Украины решили вернуться домой:

"Я ее домой не довез, потому что по дороге она потеряла сознание и уже не пришла в себя и еще дней пять, шесть она была дома и ушла", — рассказал Исаков.

Он обратился к друзьям и поклонникам Русланы Писанки, кто захочет завтра прийти и попрощаться с ней, а также рассказал, почему прощание состоится именно в Спасо-Преображенском соборе:

"Краткая история этого храма. Мы там впервые побывали вместе, когда крестили нашу крестницу Алису и очень ей понравился этот храм. И даже каждый раз, когда была химия в Руси, она говорила поезд и сорокоуст закажи в том храме. Это любимый ее храм", – сказал Исаков.

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