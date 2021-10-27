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Слава Камінська підхопила коронавірус та розповіла, які ознаки має

Слава Камінська підхопила коронавірус та розповіла, які ознаки має

instagram.com/babaslavka

У артистки зник смак та частково нюх.

Українська співачка Слава Камінська розповіла фанам невтішну новину.

Виконавиця підхопила коронавірус. Як розповіла Слава, напередодні вона кашляла і думала, що це через електронні сигарети. Проте, виявилося, що ні.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

Аби якось себе втішити, Камінська почала їсти солоденьке. Та, як зізналася співачка, вона не відчуває смаку. Коли артистка спробувала тортик наполеон, то була засмучена:

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

"Що вам сказати. І нічого. Взагалі нічого не відчуваю. Який несмачний смачний наполеон", - сказала Камінська.

Пізніше вона запостила сторіс, у якій розповіла, що взяла свої "найядерніші парфуми" і навіть трохи їх відчуває. Наразі артистка влаштовує собі променади по балкону, оскільки перебуває на самоізоляції.

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