Слава Камінська підхопила коронавірус та розповіла, які ознаки має

У артистки зник смак та частково нюх.
Українська співачка Слава Камінська розповіла фанам невтішну новину.
Виконавиця підхопила коронавірус. Як розповіла Слава, напередодні вона кашляла і думала, що це через електронні сигарети. Проте, виявилося, що ні.
Аби якось себе втішити, Камінська почала їсти солоденьке. Та, як зізналася співачка, вона не відчуває смаку. Коли артистка спробувала тортик наполеон, то була засмучена:
"Що вам сказати. І нічого. Взагалі нічого не відчуваю. Який несмачний смачний наполеон", - сказала Камінська.
Пізніше вона запостила сторіс, у якій розповіла, що взяла свої "найядерніші парфуми" і навіть трохи їх відчуває. Наразі артистка влаштовує собі променади по балкону, оскільки перебуває на самоізоляції.
Читайте також: