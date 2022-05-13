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Святослав Вакарчук заспівав на Чорнобильській АЕС – відео

Святослав Вакарчук заспівав на Чорнобильській АЕС – відео

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Святослав Вакарчук заспівав на Чорнобильській АЕС – відео

Святослав Вакарчук / Фото: скриншот з відео

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни їздить з концертами для захисників, волонтерів та медиків, тепер заспівав на Чорнобильській АЕС.

Артист відвідав працівників атомної електростанції 13 травня.

Зокрема, Вакарчук виконав свій хіт "Все буде добре".

"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники - сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре", – прокоментував зірка.

У коментарях фоловери подякували Святославу за підтримку, а працівникам ЧАЕС – за їхню роботу.

  • Святославе,ваша підтримка дуже важлива! Дякую вам за ваше щире серце!
  • Шана працівникам за наші збережені життя!!! Бережіть себе! Славко, любимо вас усією родиною!!!
  • Дякуємо доземно усім працівникам станції

Нагадаємо, виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube. Ролик перебуває на 9 місці у вкладці "В тренді".

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