Святослав Вакарчук заспівав на Чорнобильській АЕС – відео

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни їздить з концертами для захисників, волонтерів та медиків, тепер заспівав на Чорнобильській АЕС.

Артист відвідав працівників атомної електростанції 13 травня.

Зокрема, Вакарчук виконав свій хіт "Все буде добре".

"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники - сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре", – прокоментував зірка.

У коментарях фоловери подякували Святославу за підтримку, а працівникам ЧАЕС – за їхню роботу.

Святославе,ваша підтримка дуже важлива! Дякую вам за ваше щире серце!

Шана працівникам за наші збережені життя!!! Бережіть себе! Славко, любимо вас усією родиною!!!

Дякуємо доземно усім працівникам станції

Нагадаємо, виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube. Ролик перебуває на 9 місці у вкладці "В тренді".

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