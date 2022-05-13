Святослав Вакарчук заспівав на Чорнобильській АЕС – відео

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни їздить з концертами для захисників, волонтерів та медиків, тепер заспівав на Чорнобильській АЕС.
Артист відвідав працівників атомної електростанції 13 травня.
Зокрема, Вакарчук виконав свій хіт "Все буде добре".
"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники - сміливі і віддані своїй справі люди. Все буде добре", – прокоментував зірка.
У коментарях фоловери подякували Святославу за підтримку, а працівникам ЧАЕС – за їхню роботу.
- Святославе,ваша підтримка дуже важлива! Дякую вам за ваше щире серце!
- Шана працівникам за наші збережені життя!!! Бережіть себе! Славко, любимо вас усією родиною!!!
- Дякуємо доземно усім працівникам станції
Нагадаємо, виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube. Ролик перебуває на 9 місці у вкладці "В тренді".
Читайте також: