Святослав Вакарчук спел на Чернобыльской АЭС – видео

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время войны ездит с концертами для защитников, волонтеров и медиков, теперь спел на Чернобыльской АЭС.

Артист посетил работников атомной электростанции 13 мая.

В частности, Вакарчук исполнил свой хит "Все буде добре".

"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо", – прокомментировал звезда.

В комментариях фоловеры поблагодарили Святослава за поддержку, а работников ЧАЭС – за их работу.

Святослав, ваша поддержка очень важна! Спасибо вам за ваше искреннее сердце!

Уважение работникам за наши сохранившиеся жизни!!! Берегите себя! Слава, любим вас всей семьей!!!

Спасибо всем работникам станции

Напомним, выступление Kalush Orchestra устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube. Ролик находится на 9-м месте во вкладке "В тренде".

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