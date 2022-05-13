Святослав Вакарчук спел на Чернобыльской АЭС – видео

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который во время войны ездит с концертами для защитников, волонтеров и медиков, теперь спел на Чернобыльской АЭС.
Артист посетил работников атомной электростанции 13 мая.
В частности, Вакарчук исполнил свой хит "Все буде добре".
"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо", – прокомментировал звезда.
В комментариях фоловеры поблагодарили Святослава за поддержку, а работников ЧАЭС – за их работу.
- Святослав, ваша поддержка очень важна! Спасибо вам за ваше искреннее сердце!
- Уважение работникам за наши сохранившиеся жизни!!! Берегите себя! Слава, любим вас всей семьей!!!
- Спасибо всем работникам станции
Напомним, выступление Kalush Orchestra устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube. Ролик находится на 9-м месте во вкладке "В тренде".
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