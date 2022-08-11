Тримає "ART Оборону": MONATIK зіграє благодійний концерт в Києві

Команда Osocor Residence від перших днів повномасштабного вторгнення РФ волонтерить та всіляко допомагає Україні вистояти й перемогти. Один з інструментів допомоги сьогодні — благодійні концерти, аби зібрати кошти українським захисникам та хоча б на декілька миттєвостей повернути людей у щасливе минуле завдяки пісням.

Саме з благодійною метою ідейний креатор "ART Оборона" MONATIK вийде на сцену Osocor Residence 23 серпня — напередодні Дня Незалежності України.

"Сьогодні найголовніше — не втратити надію. Тож маю надію, що "ART Оборона" не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика — зможе відволікти, надихнути, нагадати", —наголосив артист.

MONATIK анонсував благодійний концерт / Фото: пресслужба MONATIK

Зазначимо, від початку війни MONATIK і його команда займаються волонтерством та збирають гуманітарну допомогу для української армії. Усі кошти з монетизації EP "ArtОборона" йдуть на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, MONATIK — не перший артист, який вийшов на сцену Osocor Residence із благодійною ціллю. 22 липня задля допомоги ЗСУ в резиденції відбувся великий концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу української суперзірки вдалося зібрати 184 тис. гривень, 100 тис. із них Андрій Данилко перерахував до благодійного фонду "НЕОПАЛИМА КУПИНА" на купівлю 10 комплектів рацій. Також команда Osocor Residence передала 84 тис. на придбання автівки для українських захисників.

На цьому ініціатори не збираються зупинятися. Загалом, концерт MONATIK відбудеться 23 серпня. Квитки можна придбати на сайті.

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