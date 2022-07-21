У Лайми Вайкуле стався рецидив раку – ЗМІ

Як розповіли друзі Лайми Вайкуле, у неї стався рецидив раку грудей.

Онкохворобу вперше було діагностовано у латвійської співачки ще у 90-х роках. Тоді, завдяки лікуванню, сталася ремісія. Втім, як пишуть РосЗМІ з посиланням на близьке оточення виконавиці, хвороба повернулася знову.

У 90-ті Вайкуле врятували американські лікарі. До Сполучених Штатів співачка тоді літала щороку:

"У Лайми рецидив. Вона тільки но повернулася з Америки, там якраз планово перевірялася, і лікарі помітили, що недуга повернулася. Зараз Лайма вже вдома, в Латвії. Поруч із нею чоловік Андрій, він її дуже підтримує", - розповіли друзі.

Джерела, близькі до артистки пояснили, що вона не хоче говорити про рецидив, бо, за її словами, "зараз непристойно говорити про свої проблеми":

"Навіть коли друзі з України в мене запитують "як ти почуваєшся?", я їм відповідаю: "Добре краще". Зараз непристойно говорити про свої проблеми", - вважає артистка. Наразі вона вже планує концерт в Юрмалі.

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле часто приїздила до України і має тут багато знайомих. 2018-го Вайкуле відмовилася виступати в Криму. Лайма, як громадянка Латвії, послалася на санкції, які Європейський Союз запровадив проти Росії через анексію українського півострова. Тоді ж співачка ще й заявила, що не має жодної ностальгії за Радянським Союзом. І потрапила під шквал критики російських колег.

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