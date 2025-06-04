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- Гламур
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У репера Tyga в Москві стягнули перстень з пальця просто під час концерту
Репер, який надумав виступати в Росії, яка розв'язала в Україну війну, на собі відчув "російську гостинність".
У відомого американського репера Tyga на концерті в Москві стягнули коштовний перстень з пальця.
Виконавець надумав виступати в країні-агресорці Росії. Вочевидь, його не бентежить, що РФ розв'язала в Україні жахливу війну та щодня вбиває невинних людей, або ж криваві рублі виявилися важливіші за совість. Тим не менш, росіяни показали йому, що значить "російська гостинність".
Під час концерту Tyga спустився зі сцени до глядачів. Одна з глядачок запримітила коштовний перстень з діамантом на його пальці. Прикрасу вона вирішила поцупити та взялася завзято стягувати її з пальця. Тим часом переляканий репер намагався не дати їй цього зробити. Врешті, перстень впав на підлогу. Охорона втрутилася та повернула Tyga прикрасу. Тож, репер залишився з перснем, а також із переляканим виразом обличчя.
Зазначимо, репер Tyga не засуджував розв'язану Росією війну в Україні. Натомість він зізнався у любові до РФ та, поки світові зірки відмовляються туди їздити, дав там концерт.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Олександр Ревва, який родом із Донецька, остаточно зрадив Україну. Артист отримав російське громадянство.