У родині Аріани Гранде сталося горе

Аріана Гранде / © Associated Press

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У родині американської співачки та акторки Аріани Гранде сталося горе.

Померла близька людина артистки. Зокрема, у віці 99 років пішла з життя бабуся виконавиці – Марджорі Гранде. Сумну новину 17 червня від імені родини повідомила мама співачки у своєму Instagram. Вона зазначила, що Марджорі Гранде померла у своєму будинку в оточенні рідних та близьких, які протягом останніх двох тижнів були поруч. Також мама співачки подякували за підтримку та попросила про приватність у момент горя.

"Ми з болем у серці повідомляємо, що улюблена матріархиня нашої родини відійшла у вічність. Марджорі (Нонна) Гранде мирно померла у своєму домі, в оточенні родини та близьких, які були поруч з нею в кожну мить її останніх тижнів. Ми щиро дякуємо вам за вашу любов, підтримку та за повагу до нашої приватності в цей час скорботи та вшанування її прекрасного, неповторного життя", - йдеться в заяві родини Гранде.

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Бабуся Аріани Гранде померла

Зазначимо, співачка неодноразово раніше розповідала про свій особливий зв'язок із бабусею. Рідна людина супроводжувала виконавицю під час низки церемоній нагородження. Бабуся Аріани Гранде також взяла участь у записі пісні виконавиці Ordinary Things, яка увійшла до альбому Eternal Sunshine. Завдяки цьому Марджорі Гранде стала найстарішою артисткою, яка коли-небудь з'являлася в Billboard Hot 100.

Аріана Гранде з бабусею / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український музикант Григорій Чайка. Вже відома причина смерті артиста.