В семье Арианы Гранде случилось горе

Ариана Гранде / © Associated Press

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В семье американской певицы и актрисы Арианы Гранде случилось горе.

Умер близкий человек артистки. В частности, в возрасте 99 лет ушла из жизни бабушка исполнительницы - Марджори Гранде. Печальную новость 17 июня от имени семьи сообщила мама певицы в своем Instagram. Она отметила, что Марджори Гранде умерла в своем доме в окружении родных и близких, которые в течение последних двух недель были рядом. Также мама певицы поблагодарила за поддержку и попросила о приватности в момент горя.

"Мы с болью в сердце сообщаем, что любимая матриархиня нашей семьи отошла в вечность. Марджори (Нонна) Гранде мирно умерла в своем доме, в окружении семьи и близких, которые были рядом с ней в каждое мгновение ее последних недель. Мы искренне благодарим вас за вашу любовь, поддержку и за уважение к нашей приватности в это время скорби и чествования ее прекрасной, неповторимой жизни", - говорится в заявлении семьи Гранде.

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Бабушка Арианы Гранде умерла

Отметим, певица неоднократно ранее рассказывала о своей особой связи с бабушкой. Родной человек сопровождал исполнительницу во время ряда церемоний награждения. Бабушка Арианы Гранде также приняла участие в записи песни исполнительницы Ordinary Things, которая вошла в альбом Eternal Sunshine. Благодаря этому Марджори Гранде стала самой старой артисткой, которая когда-либо появлялась в Billboard Hot 100.

Ариана Гранде с бабушкой / © Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский музыкант Григорий Чайка. Уже известна причина смерти артиста.