У відомого американського репера народиться п'ята дитина за два роки

Артист увосьме стане татом.
Відомий американський репер та актор Нік Кеннон стане батьком.
До слова, артист разом зі своєю обраницею моделлю Бре Тієзі влаштував у своєму будинку в Малібу вечірку у стилі baby shower. Про це повідомило видання TMZ, показавши відповідні фото.
До слова, на вечірці були присутні рідні та близькі закоханих. На святкуванні гості підірвали хлопавки, з яких вилетіли конфетті блакитного кольору. Тому обраниця репера чекає на хлопчика.
Коли саме народжуватиме Тієзі, поки невідомо. Самі ж закохані не афішують про вагітність.
Нагадаємо, репер стане батьком увосьме. Артист виховує 10-річних двійнят, яких народила його перша дружина - Мерая Кері. Також зірка має 2-річну доньку і 4-річного сина від моделі Бріттані Бел. Ще Нік виховує 7-місячних синів-близнюків, яких йому народила Еббі Де Ла Росси.
Також відомо, що Кеннон втратив 5-місячного сина. Хлопчика не стало у грудні минулого року.
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