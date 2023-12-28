Українських зірок кинули на 10 млн перед святами: що сталося, коментар поліції

В українському шоубізнесі стався гучний скандал. Співачок Злату Огнєвіч і Руслану та гурт "Скай" кинули на чималу суму коштів.

Першою про неприємний інцидент розповіла Огнєвіч. Вона повідомила, що їй доводиться скасовувати благодійні концерти. Причиною цьому стало те, що компанія, яка організовувала її виступи, припинила виходити на зв'язок. Злата стверджувала, що засновник агенції Тарас Доненко просто зник з її коштами.

"Концертна компанія, яка організовувала мої концерти виявилася шахрайською. Її засновник – Тарас Доненко – шахрай і безвідповідальна людина. Мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ перебувають у Тараса Доненка. І він зник разом з цими коштами", - говорила Злата.

Злата Огнєвіч зіштовхнулася з шахраями

Виявилося, що не лише вона постраждала. Зокрема, на гроші кинули співачку Руслану та гурт "Скай". У ефірі телемарафону лідер колективу Олег Собчук вийшов на зв'язок та розповів, що сталося. За його словами, Тарас Доненко привласнив собі кошти, які були зібрані з продажів квитків на концерт.

"Ми прийняли рішення не скасовувати концерти. Два з них ми вже провели, далі концерти будуть перенесені на березень. Якщо ми скасуємо концерти, то ми людей просто поставимо у глухий кут – і концерти не отримають, і гроші назад не повернуть, бо вони були вкрадені. Зали продані, а грошей немає. Ці гроші мали піти на оренду приміщень, оплату звуку і світла. Вони туди не пішли. Вони пішли до кишені Тараса Доненка", - розповів Собчук.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

За словами музиканта, Тарас Доненко привласнив собі понад 10 мільйонів. Через нього нібито постраждали не лише артисти, а й інші люди, які відповідальні за проведення концертів.

"Людина (Тарас Доненко – прим. ред.) потихеньку залазила в борги, і не лише з артистами, а й з прокатниками. Там понад 10 мільйонів заборгованості різним людям, які зробили свою роботу, але не отримали за це кошти. Це попри ті кошти, які він взяв наперед", - додав Собчук.

У поліції вже прокоментували звинувачення артистів. Зокрема, начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Київ Дмитро Грищенко підтвердив, що до них надійшла відповідна заява. Наразі відкрито кримінальне провадження. Якщо буде доведено, що Тарас Доненко дійсно привласнив кошти, то йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

"До Печерського управління поліції надійшла відповідна заява. Вона була одразу зареєстрована. За певним фактом вже розпочате кримінальне провадження. Воно розпочате за 2 ч. статті 191 Кримінального кодексу України – це привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання особливим становищем. По даному кримінальному провадженню проводяться першочергові слідчі дії. Особі, яка буде визнана винною у суді, загрожує покарання позбавленням волі від 5 до 8 років", - прокоментували у поліції.

Журналісти намагалися зв'язатися з Тарасом Доненком та концертною агенцією, однак ніхто не відповідав. Окрім того, за адресою, де нібито розташована компанія, все було зачинено. Сусіди, що живуть поблизу приміщення, стверджували, що не чули про жодну концертну агенцію поблизу.

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