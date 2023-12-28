Помер винахідник культового пістолета Гастон Глок

Його не стало на 95-му році життя.

Помер засновник американської компанії-виробника вогнепальної зброї Glock Гастон Глок.

Про це йдеться на сайті компанії.

Австрійського інженера не стало 27 грудня у віці 94 років. Причина смерті поки що невідома.

"Гастон Глок протягом усього свого життя визначав стратегічний напрямок діяльності групи Glock і готував її до майбутнього. Справа його життя триватиме в його дусі", - йдеться у повідомленні.

Гастон Глок / Фото: glock.com

У компанії також наголосили, що Гастон не лише революціонізував світ стрілецької зброї у 80-х роках, але й зміг підняти бренд Glock до рівня світового лідера в індустрії легкої вогнепальної зброї.

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Гастон Глок народився 19 липня 1929 року у Відні. Спершу він виробляв карнизи для штор, а також робив ножі для австрійської армії. 1963 року він заснував компанію Glock. Бренд компанії став відомий насамперед завдяки виробництву пістолетів для співробітників поліції та спецслужб. Спочатку компанія займалася виробництвом допоміжного спорядження, але на початку 1980-х Глок розробив нову модель пістолета – Glock 17. Зброя стала користуватися популярністю у багатьох країнах.

Glock 17 / Фото: glock.com

У липні 1999 року Чарльз Еверт, діловий партнер Глока, у спробі приховати мільйонні розкрадання з компанії Glock, вирішив вбити Глока. Для цього він найняв Жака Пешо, який напав на Гастона з молотком у гаражі в Люксембурзі. Глок отримав сім ран голови і втратив близько літра крові, але й сам зміг завдати Пешо два удари. В результаті невдалого замаху Пешо був засуджений до 17 років позбавлення волі, а Еверт, на основі його свідчень – до 20 років.

Нагадаємо, у Франції помер колишній голова Єврокомісії. Жак Делор був головою Європейської комісії в 1985-1995 роках.

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