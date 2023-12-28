У Франції помер колишній голова Єврокомісії

Жак Делор був головою Європейської комісії в 1985—1995 роках.

На 98-му році життя пішов із життя Жак Делор, якого називають "архітектором сучасного Євросоюзу".

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Про це інформує BBC News.

У повідомленні вказується, що про смерть політика оголосила його дочка Мартіна Обрі.

"Він помер сьогодні вранці у своєму паризькому будинку уві сні", — повідомила Обрі.

Жак Делор був депутатом Європарламенту 1979—1981 роках, міністром фінансів у 1981−1984 роках, та головою Європейської комісії в 1985—1995 роках.

Під його керівництвом було завершено створення спільного ринкового простору, шенгенської зони, а також запроваджено єдину валюту — євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів.

Крім того, ми раніше інформували, що помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко.

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